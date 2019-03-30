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Полиция открыла уголовное дело по факту поджога "Мерседеса" в центре Харькова

Полиция открыла уголовное дело по факту поджога Мерседеса в центре Харькова

Правоохранители открыли уголовное дело по факту поджога автомобиля «Mercedes 212», который произошел 29 марта около 3:30 у дома на улице Чернышевского в Харькове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

57-летний владелец автомобиля, который пересмотрел видео с камер наблюдения и увидел на видео, как неизвестный мужчина облил горючей жидкостью капот автомобиля «Mercedes 212» и поджег. Огонь повредил капот, лобовое стекло и передние колеса автомобиля.

По данному факту потерпевший обратился в полицию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Согласно санкции статьи за поджог авто предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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