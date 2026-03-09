Понад 10 тисяч електронних сигарет і товар на 2 млн грн: на Харківщині накрили нелегальну мережу

На Харківщині правоохоронці викрили масштабну мережу збуту незаконних електронних сигарет. Під час обшуків вилучили понад 10 тисяч одиниць товару та продукцію на суму понад 2 млн гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Діяльність мережі спеціалізованих магазинів організував 40-річний чоловік. Через них здійснювався продаж підакцизних одноразових електронних сигарет, обіг яких заборонений чинним законодавством України.

2 березня правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у торгівельних точках, складських приміщеннях та за місцями проживання осіб, причетних до незаконної діяльності. У результаті слідчих дій вилучено понад 10 тисяч одиниць електронних сигарет, pod-систем та комплектуючих, тисячі флаконів рідин, ароматизаторів, гліцерину та нікотиновмісних компонентів для виготовлення рідин.

Окрім цього, вилучено підсилювачі міцності з марками акцизного податку, кальянний тютюн та іншу нікотиновмісну продукцію, чорнові записи, фінансову документацію та товарні чеки, ноутбуки й мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності.

Також правоохоронці вилучили майже 29 000 гривень, отриманих від незаконної реалізації підакцизних товарів. Загальна вартість вилученого товару становить понад 2 млн гривень.

Слідчі відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України. Санкції статей передбачають до шести років позбавлення волі.

