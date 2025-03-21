Попри заборону керував авто: на Харківщині водію повідомили про підозру

Житель Чугуївського району неодноразово сідав за кермо напідпитку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Торік поліцейські тричі зупиняли чоловіка у нетверезому стані. За це суд заборонив йому керувати транспортними засобами.

Однак 19 березня 2024 року водій знову виїхав на дорогу, і його зупинили правоохоронці. Перевірка підтвердила, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) КК України. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости