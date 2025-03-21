Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:34
Просмотров: 118

Попри заборону керував авто: на Харківщині водію повідомили про підозру

Попри заборону керував авто: на Харківщині водію повідомили про підозру

Житель Чугуївського району неодноразово сідав за кермо напідпитку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Торік поліцейські тричі зупиняли чоловіка у нетверезому стані. За це суд заборонив йому керувати транспортними засобами.

Однак 19 березня 2024 року водій знову виїхав на дорогу, і його зупинили правоохоронці. Перевірка підтвердила, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) КК України. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 