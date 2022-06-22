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Повідомлено про підозру водію, який в Високому збив пішохода

Повідомлено про підозру водію, який в Високому збив пішохода

В результаті дорожньо-транспортної пригоди у селищі Високий на Харківщині літня жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці березня у селищі Високий 19-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Toyota Tercel, скоїв наїзд на жінку.

Постраждала йшла по проїжджій частині в попутному напрямку. 68-річну жінку з травмами доставили до лікарні.

Після проведення усіх експертиз та закінчення лікування потерпілої 21 червня правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 3 ХРУП № 1 спільно зі слідчими Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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