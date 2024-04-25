Працювала економістом у відділі освіти окупантів: на Харківщині викрито прихильницю рф

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 42-річній громадянці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, під час захоплення російськими військовими міста Балаклія безробітна місцева мешканка добровільно співпрацювала з ворогом. У серпні 2022 року вона обійняла посаду «економіста» в окупаційному відділі освіти.

За вказівкою «керівництва» колаборантка опрацьовувала списки українських дітей, які повинні були відвідувати навчальні заклади та вчитись за стандартами освіти рф.

Також вона займалась веденням обліків щодо виділення коштів на відновлення роботи навчальних закладів за російськими програмами освіти.

Після деокупації жінка залишилась у Балаклії та обрала позицію бути «поза політикою». Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу, викрили колаборантку та повідомили їй про підозру.

Агентство Телевидения Новости