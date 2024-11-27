Правоохранители начали расследование по факту расстрела оккупантами 5 пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении

Об этом сообщили в ОГП.

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка, Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и скрылись в частном доме.

После оцепления дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. Далее российские террористы расстреляли украинских пленников из автоматического оружия.

Правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46220

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