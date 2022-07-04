Приїхав у Харків збувати наркотики та був затриманий: дніпрянину повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 20-річному чоловіку за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин (ч. 1 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що молодик приїхав з м. Дніпро в Харків, щоб підзаробити грошей, розклавши закладки з психотропами по місту. Але задум швидко провалився — молодика викрили правоохоронці.

2 липня 2022 року дніпрянина затримано в порядку ст. 208 КПК України. При собі він мав понад 100 згортків з психотропною речовиною солі. У ході обшуку за місцем тимчасового мешкання чоловіка виявлено ще близько 150 згортків з психотропами.

Наразі вирішується питання стосовно обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости