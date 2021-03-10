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Присвоение 8 млн грн. бюджетных средств при ремонте дороги на Харьковщине - руководителю фирмы-подрядчика сообщили о подозрении

Присвоение 8 млн грн. бюджетных средств при ремонте дороги на Харьковщине - руководителю фирмы-подрядчика сообщили о подозрении

На Харьковщине разоблачили преступную схему по присвоению бюджетных средств.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе следствия установлено, что фирма-подрядчик проводила ремонт отдельных участков автодороги «Змиев-Тарановка». Чтобы завладеть средствами, в официальные документы были внесены недостоверные сведения - завышенные стоимость и объемы работ. В результате таких действий был нанесен ущерб на сумму почти 8 млн грн.

На основании полученных доказательств директору фирмы-подрядчика полицейские сообщили о подозрении. Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Также сегодня, 10 марта, были проведены санкционированные обыски по месту жительства, в автомобилях фигурантов и в офисных помещениях компании. В ходе досудебного расследования будет проанализирована изъятая документация и проверена причастность должностных лиц органов исполнительной власти к этой преступной схеме.

Агентство Телевидения Новости

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