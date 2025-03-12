Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 77

Проти Юри Єнакієвського досі нема санкцій

Проти Юри Єнакієвського досі нема санкцій

Мінекономіки вивчає можливість введення санкцій проти Іванющенка та Аврамова

Міністерство економіки надіслало запит до правоохоронних і розвідувальних органів, щоб з’ясувати, чи є підстави для запровадження санкцій проти екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка та його бізнес-партнера Івана Аврамова.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію.

За інформацією Шмигаля, відповідно до порядку підготовки санкційних пропозицій для Кабінету міністрів, ініціатор має надати докази, що підтверджують підстави для обмежувальних заходів.

Він зазначив, що для перевірки інформації Мінекономіки направило запит до правоохоронних та розвідувальних органів.

"Після отримання відповідних даних їх буде опрацьовано, і, якщо підтвердяться законні підстави, будуть сформовані пропозиції щодо застосування санкцій", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо:

28 лютого петиція на сайті Кабміну із закликом внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції про персональні санкції проти Іванющенка та Аврамова набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Юрій Іванющенко та Іван Аврамов – ексспіввласники найбільшого в Україні оптового ринку "7 кілометр" на Одещині.

У 2019 році Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-"регіонала" Іванющенка, близького до біглого експрезидента Віктора Януковича.

У 2023 році було винесено постанову про оголошення Іванющенка в міжнародний розшук.

Іванющенку інкримінували отримання неправомірної вигоди та організацію розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Рада ухвалила закон про оплату праці держслужбовців
Сегодня 09:27    0
Кузен Джей Ді Венса розповів, що бачив, як росіяни розстрілювали своїх солдатів під час відступу
Сегодня 09:15    32
Директор ЦДЕ спрогнозував, коли відновлять пошкоджені рф потужності газовидобутку
Сегодня 09:03    36
Брехня: «українські військовослужбовці масово здаються в полон на курщині»
Сегодня 08:51    60
СБУ затримала агентку російського гру, яка після викриття свого брата-зрадника продовжила його «шпигунську роботу» для рф на Донеччині
Сегодня 08:40    67
Протягом вечора/ночі/ранку ворог завдав цілу ударів по країні
Сегодня 08:33    70
«Передані Україні F-16 – старі та не можуть змагатись з російськими СУ-35», – Юрій Ігнат
Сегодня 08:30    76
Оперативна інформація станом на 08.00 12.03.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    71
Проєкт «Армія відновлення» сприяє постійному працевлаштуванню
Сегодня 08:03    65
Новые санкции уже в Сенате США
Сегодня 07:54    81
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 