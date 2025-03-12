Проти Юри Єнакієвського досі нема санкцій

Мінекономіки вивчає можливість введення санкцій проти Іванющенка та Аврамова

Міністерство економіки надіслало запит до правоохоронних і розвідувальних органів, щоб з’ясувати, чи є підстави для запровадження санкцій проти екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка та його бізнес-партнера Івана Аврамова.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію.

За інформацією Шмигаля, відповідно до порядку підготовки санкційних пропозицій для Кабінету міністрів, ініціатор має надати докази, що підтверджують підстави для обмежувальних заходів.

Він зазначив, що для перевірки інформації Мінекономіки направило запит до правоохоронних та розвідувальних органів.

"Після отримання відповідних даних їх буде опрацьовано, і, якщо підтвердяться законні підстави, будуть сформовані пропозиції щодо застосування санкцій", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо:

28 лютого петиція на сайті Кабміну із закликом внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції про персональні санкції проти Іванющенка та Аврамова набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Юрій Іванющенко та Іван Аврамов – ексспіввласники найбільшого в Україні оптового ринку "7 кілометр" на Одещині.

У 2019 році Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-"регіонала" Іванющенка, близького до біглого експрезидента Віктора Януковича.

У 2023 році було винесено постанову про оголошення Іванющенка в міжнародний розшук.

Іванющенку інкримінували отримання неправомірної вигоди та організацію розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Джерело: epravda.com.ua

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