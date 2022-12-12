Проводив інвентаризацію сільгосппідприємств для передачі інформації окупантам: встановили ще одного колаборанта з Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 36-річному мешканцю смт Ківшарівка Куп’янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 36-річний чоловік у липні цього року обійняв посаду «начальника сектору моніторингу та контролю» так званої «військово-цивільної адміністрації Куп’янського району».

Псевдоочільник проводив інвентаризацію сільськогосподарських підприємств міста для передачі інформації окупантам та виконував інші незаконні вказівки російських загарбників.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости