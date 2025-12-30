Південна Корея висунула звинувачення 10 особам у зв'язку з ймовірним витоком технології чіпів до китайської CXMT

Південнокорейські прокурори висунули звинувачення 10 особам за підозрою у витоку технології виробництва мікросхем пам'яті китайському виробнику мікросхем ChangXin Memory Technologies (CXMT). Ця справа, за словами правоохоронців, допомогла прокласти шлях для розробки Китаєм високошвидкісної пам'яті (HBM), критично важливого компонента для обчислень зі штучним інтелектом.

Прокуратура Центрального району Сеула повідомила у вівторок, що п'ять осіб, включаючи колишнього співробітника Samsung Electronics керівника та інженерів було звинувачено та взято під варту за порушення закону Південної Кореї про захист промислових технологій, тоді як ще п'ятьом було поставлено звинувачення, але їх відпустили під заставу.

Прокурори заявили, що колишній дослідник Samsung Electronics, який звільнявся з роботи, щоб приєднатися до CXMT, вручну скопіював сотні кроків виробничих процесів запатентованої DRAM-пам'яті, записуючи детальні технологічні рецепти, що охоплюють специфікації обладнання, послідовність дій та оптимізацію продуктивності. За їхніми словами, рукописні нотатки пізніше були використані для реконструкції виробничого процесу в CXMT.

Розслідування також виявило, що CXMT отримала додаткову технологію DRAM від SK Hynix через постачальника, що ще більше пришвидшує його розвиток.

Samsung Electronics, SK Hynix та CXMT відмовилися від коментарів.

У заяві, опублікованій у вівторок, не називалися компанії, що беруть участь у справі, але прокурори окремо підтвердили назви цих компаній агентству Reuters.

Джерело: internetua.com

