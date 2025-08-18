Обозреватель BILD Филипп Пятов комментирует одну из реплик путина на пресс-конференции:

«российский диктатор Владимир путин приложил все усилия, чтобы выглядеть вежливо, подчеркнуть свою готовность к миру и похвалить президента США. Но всего одним предложением он показал, что не имеет никакого интереса в завершении своей войны против Украины.

путин действительно использовал все возможные приемы: на пресс-конференции после саммита он зачитывал каждое слово с листа, несколько раз благодарил хозяина встречи Дональда Трампа и даже использовал запрещенное слово “война” в контексте Украины — хотя в россии можно говорить только “специальная военная операция”. Когда он говорил о возможном развитии российско-американских отношений, он буквально восторгался. Какой потенциал есть у обеих стран, если они будут сотрудничать! Он даже повторил любимую фразу Трампа: если бы Трамп был на посту президента в 2022 году, войны бы не было.

Старый агент КГБ знает, как произвести впечатление. Но одним предложением он ясно дал понять, что его позиция по войне против Украины не изменилась ни на йоту. Он заявил:

“Я не раз говорил, что для россии события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых мы говорили неоднократно”

Это не просто шаблонная формулировка. Это признание, что путин по-прежнему считает, что Украина должна быть побеждена, подчинена и полностью перестроена.

Что же путин считает “первопричинами” войны? То есть почему он вторгся в Украину в феврале 2022 года? путин утверждал, что Украиной правит нацистский режим, который при поддержке Запада планирует нападение на россию. Его цели войны остаются неизменными: правительство Украины должно быть свергнуто, а вооруженные силы разбиты.

Поскольку нацистского режима в Украине никогда не существовало и страна никогда не планировала нападение на россию, ясно, что путина просто раздражает, что украинцы хотят жить в свободе и демократии, а не безусловно подчиняться ему»

