путінський режим відповідальний за руйнування будинку в бєлгороді
Центр стратегічних комунікацій пояснює
12 травня внаслідок вибуху було зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку в російському бєлгороді.
● Відповідальність за бойові дії та всі руйнування у прикордонних з Україною регіонах рф несе москва, яка розпочала повномасштабну агресивну війну.
● Мешканці багатьох українських міст щодня переживають жахи російських атак, руйнувань і вбивств цивільного населення співмірних, або й більших за те, що трапилося у бєлгороді.
● На відміну від російських агресорів, Сили оборони України дотримуються законів і звичаїв ведення війни, а тому не атакують цивільні обʼєкти. Обставини інциденту в бєлгороді може встановити лише незалежна експертиза.
● Причиною руйнування будинку могла бути робота російської ППО, або чергове «позаштатне сходження» фугасної авіабомби, якими російська авіація атакує прикордонні міста і села України.
● Не можна виключати й умисного підриву будинку російськими спецслужбами як провокації з метою виправдання чергової ескалації.
Джерело: https://t.me/spravdi/38571