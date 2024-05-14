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путінський режим відповідальний за руйнування будинку в бєлгороді

путінський режим відповідальний за руйнування будинку в бєлгороді

Центр стратегічних комунікацій пояснює

12 травня внаслідок вибуху було зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку в російському бєлгороді.

● Відповідальність за бойові дії та всі руйнування у прикордонних з Україною регіонах рф несе москва, яка розпочала повномасштабну агресивну війну.

● Мешканці багатьох українських міст щодня переживають жахи російських атак, руйнувань і вбивств цивільного населення співмірних, або й більших за те, що трапилося у бєлгороді.

● На відміну від російських агресорів, Сили оборони України дотримуються законів і звичаїв ведення війни, а тому не атакують цивільні обʼєкти. Обставини інциденту в бєлгороді може встановити лише незалежна експертиза.

● Причиною руйнування будинку могла бути робота російської ППО, або чергове «позаштатне сходження» фугасної авіабомби, якими російська авіація атакує прикордонні міста і села України.

● Не можна виключати й умисного підриву будинку російськими спецслужбами як провокації з метою виправдання чергової ескалації.

Джерело: https://t.me/spravdi/38571

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