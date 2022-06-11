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Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками (АУДІО)

Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками (АУДІО)

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

На одному із записів окупант скаржиться дружині: «Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам».

Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво». Звинувачує в цьому командирів, які їх перепродують.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з барсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

«Собаку! Мяса охота же!» - відповідає російський окупант.

Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. «Друга армія світу» продовжує пробивати дно…

Источник: ssu.gov.ua

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