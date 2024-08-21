російський диктатор владімір путін наказав військовому керівництву звільнити Курську область до 1 жовтня

Про це пише "РБК Україна", посилаючись на військово-політичне керівництво.

Та для цього окупанти не повинні знімати сили з ключових ділянок Донецької області, де триває їх наступ, тобто з торецького та покровського напрямків.

Зараз у Курській області росіяни хочуть створити "мікс" своїх підрозділів з усіх ділянок, окрім двох вищезгаданих. Приміром, з Запорізької області вони забрали дві бригади, з Херсонської — два десантно-штурмові батальйони резерву. Так у прикордонні опинилися 810-та бригада Чорноморського флоту та 155-та бригада морської піхоти. Також на цій ділянці перебувають строковики, призвані навесні 2024-го.

Це свідчить, що у росіян недостатньо вільних сил і резервів, і що успіхи на донецьких ділянках для путіна важливіші, ніж контроль над Курською областю.

Джерело: https://t.me/znua_live/162944

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