Розкрадання понад 128 млн грн на відновленні Харкова: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування у справі організованої групи, яка заволоділа держкоштами та коштами міжнародних партнерів України, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Лідер групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.

Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною.

Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно збитків на суму 128,2 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Частину цих коштів у сумі 22 млн грн надав Світовий Банк.

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Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2797

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