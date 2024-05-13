Розпочато розслідування за фактом взяття у полон жителів прикордонної громади на Харківщині

У Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Деяким з полонених 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів. Наразі люди перебувають у безпеці.

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вказані дії предстаників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, підписаної у м. Женеві 12.08.1949, учасниками якої є, зокрема, Україна та російська федерація.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости