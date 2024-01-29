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Розповідав, що ЗСУ обстрілюють мирне населення: на Харківщині викрили чергового прихильника рф

Розповідав, що ЗСУ обстрілюють мирне населення: на Харківщині викрили чергового прихильника рф

У Харкові шанувальник «руського миру» в інтернеті розповідав, що саме українські військові обстрілюють мирне населення в Херсонській області. На своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі «Одноклассники» підозрюваний опублікував відео, змонтоване російськими пропагандистами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один з героїв відеоролика — колишній очільник окупаційної адміністрації в Херсоні, який розповідав, що «укронацисти поцілили ракетою в житловий будинок і вбили цивільних людей, більшість з яких діти». Крім того, в пропагандистському відео фігурують нібито проукраїнські навідники, які, побачивши наслідки ракетного удару, розповідають, що готові йти воювати за росію проти України, щоб «заслужити прощення».

Поширивши це маніпулятивне відео, в якому перекручуються факти, підозрюваний публічно визнав підтримав дії держави-агресорки, що підтверджено висновком відповідної експертизи.

Як повідомляє ГУНП Харківської області, дізнавачі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлений до суду.

Агентство Телевидения Новости

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