Самовільно викопав водойму на Харківщині: судитимуть мешканця Берестинського району

Дізнанням встановлено, що протягом червня-серпня 2023 року обвинувачений організував проведення робіт зі зняття поверхневого (ґрунтового) шару землі водного фонду на земельній ділянці, розташованій поза межами села Вовківка Берестинського району, на лівій притоці річки Можарка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Усі водні об’єкти, які знаходяться на зазначеній місцевості, є складовою річкової системи та утворюють екосистему, що впливає на гідрологічний режим району.

Фігурант не мав жодних правовстановлюючих документів, які б посвідчували право власності або користування земельною ділянкою водного фонду, а також відповідних дозволів від спеціально уповноважених органів, а отже — діяв всупереч вимогам ст. ст. 82, 86 Водного кодексу України.

Через протиправні дії обвинуваченого здійснено днопоглиблювальні роботи в руслі водного об’єкта об’ємом 630 м кубічних, що є особливо великим розміром. Воду з незаконно створеного штучного об’єкта площею 478 м квадратних обвинувачений використовував у сільському господарстві.

Прокурорами Берестинської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактом незаконного заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 239-2 КК України).

Обвинувальний акт направлено до Кегичівського районного суду Харківської області.

Агентство Телевидения Новости