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СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією затримала 6-х ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж зброї у чотирьох різних регіонах України.

Серед вилученого у зловмисників – російські автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівка.

● У Київській області затримано двох фігурантів, які вивозили зброю з місць колишніх боїв у столичному регіоні, а потім підшукували клієнтів серед кримінальних кіл.

● У Дніпрі співробітники СБУ спільно з ДБР затримали місцевого правоохоронця, який через свої зв’язки у фронтових районах вивозив трофейну зброю до обласного центру.

Потім знайомий посадовця через пошту відправляв замовникам розукомплектовані засоби ураження під виглядом посилок з побутовою технікою.

● На Житомирщині затримано ще одного ділка, який вивіз з Харківського напрямку бойових дій снайперську гвинтівку російського зразка. Зловмисник заховав її у схрон на лісовому масиві та намагався продати.

● На Закарпатті затримано на торгівлі зброєю 45-річного мешканця Мукачівського району. За матеріалами справи, він облаштував у лісосмузі схованку з вибухівкою та гранатометами і підшукував покупців.

За даними фактами затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Хмельницькій, Житомирській та Закарпатській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської та Хмельницької обласних, Мукачівської окружної прокуратур, Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція затримали ще 6-х ділків, які намагалися продавати трофейну зброю в Україні

Джерело: https://t.me/SBUkr/14996

Новости портала «Весь Харьков»

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