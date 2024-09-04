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СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України

СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби рф.

У результаті спецоперацій викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресору фейкові акаунти. Потім спецслужби рф проводили через них інформаційні диверсії на користь кремля.

Зокрема, рашисти використовували «зареєстровані» в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян.

Також спецслужби рф застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті.

● Так, у Полтавській області:

викрито місцевого жителя, який створив на «замовлення» рф майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.

Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального «користувача».

За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

● На Закарпатті:

правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до рф унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців.

Для конспірації фігурант отримував кошти від «замовників» через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Закарпатській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кременчуцької окружної та Закарпатської обласної прокуратур.

СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України

СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України

СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України

СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України

Джерело: https://t.me/SBUkr/12824

Новости портала «Весь Харьков»

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