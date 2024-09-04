СБУ ліквідувала дві ботоферми, які проводили інформдиверсії проти України

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби рф.

У результаті спецоперацій викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали країні-агресору фейкові акаунти. Потім спецслужби рф проводили через них інформаційні диверсії на користь кремля.

Зокрема, рашисти використовували «зареєстровані» в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі нібито від імені українських громадян.

Також спецслужби рф застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті.

● Так, у Полтавській області:

викрито місцевого жителя, який створив на «замовлення» рф майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах.

Щоб приховати злочин, фігурант намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального «користувача».

За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

● На Закарпатті:

правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до рф унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців.

Для конспірації фігурант отримував кошти від «замовників» через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Закарпатській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кременчуцької окружної та Закарпатської обласної прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12824

Новости портала «Весь Харьков»