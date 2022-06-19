Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:18
Просмотров: 71

СБУ ліквідувала схему розкрадання мільйонів гривень на цифровій інвентаризації столичної нерухомості

СБУ ліквідувала схему розкрадання мільйонів гривень на цифровій інвентаризації столичної нерухомості

У результаті слідчо-оперативних дій кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему привласнення бюджетних коштів, виділених на цифрову трансформацію у сфері обліку нерухомого майна.

За висновками судово-економічної експертизи, учасники оборудки розікрали майже 10 млн грн., передбачених на оцифровку технічної документації об’єктів нерухомості.

Встановлено, що незаконну діяльність організувало керівництво Київського міського бюро технічної інвентаризації спільно з представниками афілійованої ІТ-компанії. Чиновники створили штучні умови для її перемоги у тендері на цифрову адаптацію облікових систем БТІ на загальну суму 30 млн грн.

При цьому посадовці завідомо завищили кошторис відповідних послуг і вивели частину грошей через конвертаційний центр на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур.

Під час обшуків в комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та за місцями проживання організаторів оборудки правоохоронці виявили:

печатки і документи понад 30 фіктивних фірм,

документацію, серверне обладнання, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорну бухгалтерію з доказами протиправних дій.

Наразі заступнику начальника київського БТІ та його спільнику – керівнику приватної компанії повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування, щоб встановити і притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи з викриття відбувалися за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

СБУ ліквідувала схему розкрадання мільйонів гривень на цифровій інвентаризації столичної нерухомості

СБУ ліквідувала схему розкрадання мільйонів гривень на цифровій інвентаризації столичної нерухомості

СБУ ліквідувала схему розкрадання мільйонів гривень на цифровій інвентаризації столичної нерухомості

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За ініціативи СБУ на Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн
17.06.2022 10:31    241
В Украине запретили шесть пророссийский партий
15.06.2022 07:39    238
Американские сенаторы и чиновники предупреждают, что многомиллиардная помощь Украине может разворовываться
14.06.2022 11:11    478
В Сербии арестован экс-генерал СБУ, сбежавший из Украины накануне вторжения РФ
11.06.2022 07:41    396
Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками (АУДІО)
11.06.2022 07:20    320
СБУ: росіяни планували паспортизувати мешканців Київщини документами СРСР (ВІДЕО)
11.06.2022 02:47    303
В "ДНР" обкатали дворцовый переворот
10.06.2022 03:52    539
Лондонські юристи зібрали дані про закордонні активи сотень росіян для нових санкцій – ЗМІ
09.06.2022 09:40    363
Газові війська росії: лобізм в США (ІНФОГРАФІКА)
06.06.2022 06:32    238
Аудіоперехоплення СБУ за минулий тиждень
06.06.2022 06:14    330
 