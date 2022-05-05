СБУ на Харківщині викрила чергового рашистського шанувальник

Ним виявився п’ятдесятирічний мешканець Харкова. Чоловік розповсюджував проросійську пропаганду, виготовляв матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію Російської Федерації проти України.

Також у своїх соціальних мережах він возвеличував та популяризував осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та представників збройних формувань рф.

Зловмиснику планується повідомити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-2 КК України (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України).За такий злочин проросійським агітаторам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна . Слідство триває.https://www.facebook.com/watch/?v=676562983627647&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

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