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СБУ припинила діяльність міжрегіональної групи, яка виготовляла фальшиві паспорти країн ЄС

СБУ припинила діяльність міжрегіональної групи, яка виготовляла фальшиві паспорти країн ЄС

На Донеччині Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної групи, яка підробляла паспорти країн Євросоюзу.

За даними досудового слідства, незаконну схему організували троє мешканців Запоріжжя. В обласному центрі вони облаштували підпільну типографію. До оборудки зловмисники залучили кількох працівників легальних компаній із працевлаштування громадян за кордоном. Підробки збували через два рекрутингові агентства із філіями в столичному регіоні, Запорізькій, Одеській та Донецькій областях. Вартість одного «липового» паспорта стартувала від 200 євро.

Правоохоронці провели 9 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях компаній та за місцями мешкання фігурантів справи у Запоріжжі, Дніпрі та Білій Церкві. Під час слідчих дій вилучено понад 20 готових підроблених паспортів, 600 пластикових бланків для виготовлення документів, поліграфічне та комп’ютерне обладнання. Також виявлено готівку, банківські картки, мобільні телефони, штампи, печатки, чорнові нотатки, що підтверджують протиправну діяльність.

За попередніми оцінками, вартість вилучених підробок та бланків на чорному ринку становить 18 мільйонів гривень за тіньовими розцінками.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігурантам справи про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Заходи із викриття проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

СБУ припинила діяльність міжрегіональної групи, яка виготовляла фальшиві паспорти країн ЄС

СБУ припинила діяльність міжрегіональної групи, яка виготовляла фальшиві паспорти країн ЄС

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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