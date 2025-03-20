СБУ заочно повідомила про підозру російському "убівашкє"

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського пропагандиста, який виправдовує війну рф проти України.

Йдеться про колишнього актора Бориса Корчевнікова, який свого часу став відомим завдяки серіалу «Кадети», а наразі очолює прокремлівський телеканал «Перший суспільний православний телеканал «СПАС»».

Ця платформа - один із рупорів кремля, який поширює пропаганду у першу чергу на внутрішню аудиторію країни-агресора.

Крім того, фігурант за сумісництвом є ведучим телевізійних проєктів на центральних каналах рф, зокрема «росія-1».

СБУ задокументувала, що в численних ефірах Корчевніков неодноразово виправдовував повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини рашистів.

Також він публічно закликав до захоплення всієї території України та фізичного знищення громадян нашої держави.

Окрім виступів з московських телестудій фігурант здійснює поїздки до тимчасово окупованих районів України, де виступає на підтримку путіна та збройної агресії рф.

Задокументовано, як зловмисник неодноразово перетинав кордон України поза пунктами пропуску протягом 2022-2023 років.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Корчевнікову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене з використанням засобів масової інформації);

▪ ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України).

Оскільки зловмисник переховується в росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14387

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