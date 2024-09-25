СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які знущалися з українських полонених під час наступу рф на Харків у 2024 році

Служба безпеки зібрала нові докази воєнних злочинів рф на території України.

Цього разу йдеться про окупантів:

▪ Олексія Кіпріна – командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил рф;

▪ Олексія Кучманова – старшого стрільця 2-го взводу 3-ї стрілецької роти вищезазначеного військового з’єднання країни-агресора.

У травні-червні цього року обидва фігуранти брали участь у повторному наступі рашистів на Харків.

У ході боїв у районі селища Стариця Чугуївського району Кіпрін та його підлеглий разом з трьома спільниками взяли у полон чотирьох українських воїнів.

Під час конвоювання зв’язаних військовополонених фігуранти били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою.

Усі тортури Кіпрін фіксував на камеру свого мобільного телефону, а потім виклав це відео в інтернет.

Після документування вчинених воєнних злочинів рф та проведення відповідних експертиз було сформовано доказову базу на обох фігурантів.

На підставі цих матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили Кіпріну та Кучманову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення обох рашистів до відповідальності.

Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти українців.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12972

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