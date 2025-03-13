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СБУ затримала агента російського гру, який шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України

СБУ затримала агента російського гру, який шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України

СБУ затримала агента російського гру, який шпигував за військовими аеродромами та готував теракти на заході України

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Хмельниччині. Він шпигував за аеродромами Сил оборони та готував теракти поблизу ТЦК на заході України.

За даними військової контррозвідки СБУ, фігурантом виявився 30-річний місцевий безробітний. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав «легкі заробітки».

В обмін на гроші окупанти доручили своєму агенту організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону.

Для цього зрадник обладнав «спостережний пункт» прямо у власному будинку, який знаходиться поблизу режимного об’єкта ЗСУ.

Задокументовано, як на даху приватного домоволодіння фігурант встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російського гру.

Наступним агентурним завданням зловмисника була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) біля місцевого ТЦК.

Щоб здійснити теракт, зрадник отримав детальні інструкції від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з «підручних» засобів та мобільного телефону.

Саме на цей гаджет окупанти зобов’язали свого агента встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі.

У такий спосіб російська спецслужба планувала віддалено підірвати СВП разом із фігурантом, щоб ліквідувати його, як «зайвого свідка».

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його, запобігши злочинам. Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з російським гру. Також у нього виявлено гаджет, яким він мав спорядити СВП для вчинення теракту.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14329

Новости портала «Весь Харьков»

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