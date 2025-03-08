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СБУ затримала агентку фсб, яка на замовлення рф готувала теракт біля Рівненського ТЦК

СБУ затримала агентку фсб, яка на замовлення рф готувала теракт біля Рівненського ТЦК

Служба безпеки запобігла новій спробі фсб здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації у Рівному затримано російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) біля міського ТЦК.

За матеріалами справи, фігурантка повинна була залишити вибухівку поблизу військового об’єкта, коли на його території мала перебувати максимальна кількість громадян.

Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати СВП разом з терористкою, щоб ліквідувати її, як «зайвого» свідка.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до локації спланованого теракту.

Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася 42-річна жителька Вінниці, яка потрапила до «уваги» фсб під час пошуку «швидких заробітків» на Телеграм-каналах.

За вказівкою окупантів агентка прибула до Рівного, де спочатку провела дорозвідку поблизу міського ТЦК і «звітувала» про це своєму російському куратору.

Потім вона мала дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і доставити її до ТЦК. Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли злочину та людським жертвам.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

◾ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ затримала агентку фсб, яка на замовлення рф готувала теракт біля Рівненського ТЦК

СБУ затримала агентку фсб, яка на замовлення рф готувала теракт біля Рівненського ТЦК

СБУ затримала агентку фсб, яка на замовлення рф готувала теракт біля Рівненського ТЦК

Джерело: https://t.me/SBUkr/14294

Новости портала «Весь Харьков»

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