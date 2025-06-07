СБУ затримала агентів фсб, які наводили російські удари по Дніпру

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів фсб, які коригували повітряні атаки рф по регіону.

За матеріалами справи, фігуранти були завербовані через Телеграм, коли шукали «швидких заробітків». Вони діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Його особу вже встановлено співробітниками СБУ.

Одним із затриманих є 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства, який на замовлення фсб шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів ЗСУ.

Також зрадник передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

Ще один зловмисник – 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. За дорученням російського спецслужбіста він об’їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім розвідвилазок фігурант випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

При обшуках у затриманих вилучено телефони із доказами роботи на рф.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14970

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