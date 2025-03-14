Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 38

СБУ затримала депутата, який під час окупації Херсона вивозив до рф українську агропродукцію

СБУ затримала депутата, який під час окупації Херсона вивозив до рф українську агропродукцію

Служба безпеки затримала у Херсоні депутата місцевої облради, який співпрацював з рашистами на період окупації міста. Під час звільнення громади посадовець втік за кордон, але згодом повернувся в Україну.

За матеріалами справи, він входив до забороненої «партії Сальдо», а після захоплення Херсона брав участь у «конфіскації» майна українських аграріїв для вивезення його до рф.

Задокументовано, як посадовець «здавав» окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим.

Згодом до цих підприємців приходили озброєні рашисти, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку.

Потім депутат складував награбоване майно на території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до рф.

У такий спосіб фігурант вивіз до країни-агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника.

Крім того, депутат «розквартировував» окупаційні угруповання рф в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників.

Також він забезпечував російських військових продуктовими «наборами» та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО.

За це фігурант отримав від Сальдо «статус федерального радника» і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися по всій території регіону.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують його злочини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

◾ ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (пособництво у порушенні інших законів та звичаїв війни).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14350

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Залужний анонсував вихід нової книги про війну в Україні у вересні 2025 року
Сегодня 10:36    28
Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон
Сегодня 10:10    46
В "Укренерго" пояснили, чому краще вмикати потужні електроприлади вдень, а не вночі
Сегодня 09:58    62
Без “гробових” ― родичі знищених окупантів з дагестану не отримують рублів
Сегодня 09:46    67
Операция “Труба”
Сегодня 09:34    71
Збито 16 ворожих БПЛА, 9 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:27    56
"Занадто проукраїнський". Келлога усунули від переговорів на прохання кремля - ЗМІ
Сегодня 09:17    73
Рада прийняла закон про знижку в 50% штрафу від ТЦК
Сегодня 09:10    76
путін не відмовився від ідеї підкорити Україну, він хоче її повністю контролювати, — WP з посиланням на розвідку США
Сегодня 09:06    91
Нікіта Тітов створив марку до 10-річчя Української добровольчої армії
Сегодня 08:50    85
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 