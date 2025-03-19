СБУ затримала коригувальника, який наводив російські ракети на радіолокаційні станції ЗСУ у центральній Україні

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Черкаській області. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари рф по військовій та енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

Щоб підготувати нову серію повітряних атак, окупанти сподівались отримати координати радіолокаційних станцій української ППО.

Для цього фсб дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який потрапив «у поле зору» окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах.

Після вербування агент приступив до виконання завдань – об’їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони.

Одночасно він реєстрував геолокації критично важливих енергооб’єктів регіону та фіксував наслідки ворожих «прильотів» для подальшого коригування повітряних атак рф.

Співробітники СБУ викрили зрадника на початкових етапах його розвідактивності і тим самим зірвали плани рашистів.

Після поетапного документування його злочинів агента затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Також під час розслідування було зʼясовано, що агент додатково мав встановити навпроти потенційної цілі приховану вебкамеру для дистанційного наведення повітряних атак рф.

При обшуках у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14381

Новости портала «Весь Харьков»