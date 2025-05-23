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СБУ затримала коригувальника російського гру, який готував координати для обстрілів Костянтинівки на Донеччині

СБУ затримала коригувальника російського гру, який готував координати для обстрілів Костянтинівки на Донеччині

Служба безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) на Донеччині. За матеріалами справи, він готував координати для повітряних атак рашистів на прифронтову Костянтинівку.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець. Рашисти завербували його в одній із заборонених соцмереж. Там російська військова запропонувала йому близькі стосунки в обмін на розвідінформацію.

Серед основних об’єктів, які цікавили рашистів, були укріпрайони та запасні командні пункти українських військ.

Щоб зібрати відповідні геолокації, інформатор обходив місто та його околиці.

За наявними даними, у разі отримання координат окупанти планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб.

Співробітники СБУ запобігли цьому та затримали інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14869

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