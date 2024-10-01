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СБУ затримала російського агента, який шпигував за локаціями ППО на Черкащині

СБУ затримала російського агента, який шпигував за локаціями ППО на Черкащині

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Черкасах. Він розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, яка прикриває повітряний простір регіону.

За даними контррозвідки СБУ, потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ.

Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.

Щоб отримати розвіддані, фсб дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав «швидких грошей» на Телеграм-каналах.

За завданням окупантів фігурант об’їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також втемну випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими.

Одержані відомості він переносив на гугл-карти, щоб потім разом з відповідними фото відправити російському куратору.

Агентурний «звіт» рашисти планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону «в обхід» ППО.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. Додатково було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

На місці затримання у нього виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13006

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