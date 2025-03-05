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СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили російські удари на Слов’янськ та Краматорськ

СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили російські удари на Слов’янськ та Краматорськ

Служба безпеки затримала ще двох російських агентів на Донеччині. За матеріалами справи, вони порізно коригували повітряні атаки рашистів по Слов’янську та Краматорську.

Як встановило розслідування, найбільше ворог намагався дізнатися локації пунктів базування та логістичних центрів Сил оборони, які залучені до бойових дій на східному фронті.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували двох місцевих жителів.

Одним зі зрадників виявився 47-річний мешканець Слов’янська. У серпні 2024 року чоловік потрапив «до уваги» воєнної розвідки рф, коли публікував прокремлівські коментарі в соцмережах.

Після вербування агент відслідковував локації найбільшого зосередження особового складу українських військ, зокрема в районах блокпостів на в’їздах до міста.

Також фігурант намагався виявити склади з боєприпасами і станції ремонту військової техніки Сил оборони.

Зібрану інформацію він передавав через «Однокласники» своєму давньому приятелю – бойовику окупаційних угруповань рф, який воює під Бахмутом та співпрацює з російськими спецслужбами.

Ще одним зрадником виявився 37-річний працівник заводу у Краматорську. За матеріалами справи, чоловік працював на фсб, яка завербувала його через Телеграм-канал, де він робив «дописи» на підтримку окупантів.

За вказівкою російського спецслужбіста агент обходив місцевість, а також фотографував та позначав на гугл-картах локації українських військ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він готував агентурний «звіт» з координатами потенційних цілей.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили російські удари на Слов’янськ та Краматорськ

СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили російські удари на Слов’янськ та Краматорськ

Джерело: https://t.me/SBUkr/14269

Новости портала «Весь Харьков»

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