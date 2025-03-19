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Списання податків на понад 641 млн грн: слідство завершено

Списання податків на понад 641 млн грн: слідство завершено

НАБУ і САП завершили досудове розслідування за підозрою колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі.

За даними слідства, суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Підозрюваний, маючи виключне право підпису рішень за результатами розгляду скарг та діючи в інтересах суб’єкта господарювання, навмисно не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін. Внаслідок цього скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3105

Новости портала «Весь Харьков»

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