Справу ексзалізничника з Харківщини, який працював на окупантів, скеровано до суду

Під час тимчасової окупації Купʼянщини експрацівник залізниці активно допомагав росіянам. Чоловік добровільно погодився на призначення на посаду «заместителя генерального директора по инфраструктуре государственного предприятия «Купянская железная дорога».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

1 липня 2022 року чоловік уклав «трудовий контракт» із керівником псевдопідприємства, після чого почав виконувати обов’язки, спрямовані на забезпечення функціонування залізничної інфраструктури на тимчасово окупованій території Харківщини.

Обвинувачений координував діяльність і розвиток підрозділів шляхових господарств, електропостачання, сигналізації та зв’язку. Також він безпосередньо контролював розробки з впровадження пропозицій та програм технологічного і технічного розвитку підприємства.

Кожен потяг під його наглядом рухався безперебійно, а фінансова звітність надходила прямо до окупаційного керівництва. «Посадовець» відповідав за матеріальні цінності псевдопідприємства та забезпечував, щоб залізниця працювала на ворога. Завдяки його сприянню потяги перевозили військову техніку, боєприпаси та інші ресурси для потреб окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Харківщини.

Релевантний досвід чоловіка включав керівництво до окупації дистанцією виробничого підрозділу «Купʼянська дистанція захисних лісонасаджень».

Прокурори Харківської обласної прокуратури затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. За оперативною інформацією, від правосуддя переховується на території рф. Його судитимуть заочно в Основʼянському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, та з конфіскацією майна або без такої.

