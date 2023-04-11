Співпрацював з окупантами: 21-річного хлопця визнали колаборантом

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 21-річного чоловіка в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію представників рф та обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у псевдоправоохоронному органі — так званій «Народній міліції м. Ізюм».

24 жовтня минулого року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости