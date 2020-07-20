Стрельба в караоке. В Харькове двое мужчин получили огнестрельные ранения в заведении, которое работало вопреки карантину

Судя по тому что здесь искали полицейские - значит это вот здесь было. - А що тут шукали? - Это они вырезали, ну пули искали. Они вырезали. Якобы это здесь было.

Сегодня в торговом центре на Павловской площади пусто, на пятом и нулевом этажах, кроме уборщиц - ни души. А накануне ночью в караоке на нулевом этаже здесь произошла стрельба - старший охранник Карен показывает вырезанные куски в стене. Здесь, говорит, вероятно и произошел вооруженный конфликт между тремя людьми - в ход пошло оружие и неизвестный ранил двух мужчин 37 и 27 лет. Их с огнестрельными ранением грудной клетки доставили в больницу.

Армине Хохоник, нач. отделения по расследованию преступлений общеуголовной направленности СВ Основянское ОП:

Близько першої години 20 хвилин до Основянського ВП надійшло повідомлення зі служби 102 про те що невстановлена особа знаходячись у приміщені розважального закладу Panorama Lounge вчинила хуліганські дії відносно двох місцевих жителів за допомогою предмета зовні схожого на вогнепальну зброю.

Так как еще в начале июля решением Харьковского горсовета было принято решение усилить карантин и, собственно, запретить заведениям работать после 23 часов, правоохранители, кроме внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье хулиганство, зафиксировали еще нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Уголовного кодекса Украины.

- А заклад працює після 22-ї? - Я не вкурсе, я работаю вдень.

Карен говорит, что до сих пор в шоке. Два дня был выходной и узнал о неприятной ситуации из соцсетей. Теперь же и спросить не у кого - в заведениях ни души: на пятом этаже только уборщица, а кто-либо из администрации просто не берет трубку. Говорит, не поймет, как все произошло, потому что заведения при нем не работали после 23-х и это неоднократно проверяли правоохранительные органы и оружие на входе должны сдавать.

Карен, старший охранник торгового центра:

В четверг массовое было везде - весь город они проверяли и у нас стояла тут полиция с автоматами с камерами, и они все увидели, как у нас вывели всех без 15 одиннадцать, без 15 23. - Тепер ресторан не працює? - Ну, сегодня пока не знаю, вроде ж, говорят, что эти изъяли милиционеры, прокуратура тут все изъяла. Наверное ж, без аппарата не будет работать. Вроде бы, кассовые аппараты забрали полицейские.

Копы отметили, что следственные действия продолжаются и полицейские Основянского отделения полиции пока ищут свидетелей и очевидцев инцидента. В больнице же сообщили, что ранения были от травматического оружия, повреждения мужчины получили легкой степени и уже выписаны домой.

Агентство Телевидения Новости