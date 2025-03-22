Стрілянина у центрі Харкова: поліція розпочала кримінальне провадження 

Відео про те, що чоловік з вікна автівки зробив постріл у повітря, виявлено в одній із соціальних мереж під час моніторингу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що внаслідок події ніхто з громадян не постраждав та за медичною допомогою не звертався.Вживаються заходи щодо встановлення особи, яка скоїла правопорушення.

Слідчими Харківського районного управління поліції № 1 розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости