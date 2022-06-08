Створення «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області» та обрання її керівника: повідомлено про підозру восьми особам

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру восьми особам за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Куп’янськ 3 червня 2022 року міський голова, який з початку окупації міста підтримує та продовжує підтримувати російських військових, підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації «тимчасова цивільна адміністрація Харківської області» та обрання її керівника.

За результатами проведення так званого «засідання» очолив проросійський орган вже підозрюваний за фактами держзради та колаборційної діяльності ексзаступник начальника Дергачівського райуправління міліції. Саме він надавав допомогу учасникам військових формувань РФ з пошуку проживаючих в смт Козача Лопань осіб, які брали участь в АТО/ООС, місцевих волонтерів та активістів, а також налагодив забезпечення російських військовослужбовців спецтехнікою для будівництва блокпостів. Перебуваючи в Козачій Лопані, він добровільно обійняв посаду «глави адміністрації» на території, захопленій російськими військами.

На вказаному заході були присутні ще 6 людей, які активно підтримували створення незаконного органу та підписали протокол засідання. Одному з присутніх 4 травня цього року також було повідомлено про підозру за фактами державної зради та колаборційної діяльності. Він проводить спільну з окупаційними військами РФ роботу з налагодження перепідключення комунальних комунікацій смт Козача Лопань до комунікаційних ліній РФ, а також організував і проводив серед місцевих мешканців видачу «гуманітарної допомоги» військовими РФ та налагодив висвітлення вказаних подій у федеральних російських ЗМІ.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости