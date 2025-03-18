Суд додав Саакашвілі ще 4,5 року

Суд у Тбілісі засудив Михайла Саакашвілі ще до 4,5 року позбавлення волі. Його визнали винним у незаконному перетині кордону Грузії і за це додали ще років ув'язнення.

Про новий вирок політику повідомляє грузинська служба Радіо Свобода. Сумарно Саакашвілі доведеться провести в ув'язненні 12,5 року, уточнює видання.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав 12 березня інший вирок: 9 років ув'язнення за «розкрадання державних коштів у великих розмірах». Сам він не визнає вину і називає вирок політично вмотивованим.

Питання в тому, що кожен опозиційний політик, який повертається до країн з автократіями повинен розуміти, що їх там будуть або засуджувати до тривалих строків з надією, що вони не вийдуть ніколи на волю або вбивати, як Бориса Немцова, на вулиці, або як Олексія Навального, у ув'язненні. Це традиційний стиль автократій. До речі, українська влада, активно рухається по тому ж напрямку, прикриваючись війною, та переслідуючи опозиційних політиків, військових і журналістів-розслідувачів. Для цього використовуються спецслужби та контрольовані суди. Прикладів вистачає.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/53424

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