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Суддю-порушника з Полтави звільнили за скаргою НАБУ

Суддю-порушника з Полтави звільнили за скаргою НАБУ

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Полтавського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку, про який повідомляло Національне бюро.

Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Детективи НАБУ та прокурори САП виявили намагання судді вплинути на ухвалення іншою суддею «потрібного» рішення стосовно його близького родича, а також факти позапроцесуального спілкування з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення, яка перебувала у його провадженні.

У березні Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала аргументи слідства та ухвалила рішення щодо дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Суддю-порушника з Полтави звільнили за скаргою НАБУ

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3226

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