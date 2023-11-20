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Судитимуть військовослужбовця: втік з місця служби й закликав правоохоронців його спіймати

Судитимуть військовослужбовця: втік з місця служби й закликав правоохоронців його спіймати

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини.

Через соцмережі він провокував правоохоронців та закликав його спіймати, повідомляє пресслужба ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У військо чоловік потрапив по мобілізації, втім відслуживши невеликий проміжок часу в одній з військових частин Полтави вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

Чоловік переховувався у своєму рідному місті — Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові.

За короткий проміжок часу місцеперебування втікача було встановлено, а він – затриманий. Нині чоловік продовжує перебувати під вартою.

Фігурант обвинувачується у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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