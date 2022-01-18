Требовал 250 тысяч долларов: силовики задержали «криминального авторитета»

Накануне в Шевченковском районе города, на проспекте Науки, правоохранители задержали мужчину, который, по предварительным данным областной прокуратуры Харькова, требовал от местного предпринимателя несуществующий долг в размере 250 тысяч долларов. А в случае отказа угрожал физически расправиться и уничтожить бизнес. Требовать деньги он начал еще в декабре прошлого года, однако в январе угрозы стали более серьезными. Директор предприятия встретился с мужчиной и передал часть денег. После чего следователи при поддержке спецподразделения КОРД задержали вымогателя «на горячем». На видео подозреваемый уверяет, что виделся с другом и не знает, что находится в пакете.

Сейчас следствие продолжается, правоохранители работают над оглашением подозрения фигуранту дела, после чего суд должен избрать ему меру пресечения.

Наталья Калиновская, н. с. коммуникации Департамента стратегических расследований НПУ

Затримали кримінального авторитета, під час отримання частини обмовленої суми, у розмірі 150 тисяч доларів США. Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вымогание денег подозреваемому грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости