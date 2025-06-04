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“Три хохла где-то лазят трехсотых. В плен их брать не надо, их обнуляйте”, ― перехоплення ГУР

“Три хохла где-то лазят трехсотых. В плен их брать не надо, их обнуляйте”, ― перехоплення ГУР

У радіоперехопленні, здобутому розвідниками, командир одного з підрозділів окупаційних військ віддає прямий наказ на розстріл поранених українських бійців.

“Три хохла где-то лазят трехсотых. В плен их брать не надо, их обнуляйте”, ― командує.

Цей випадок — ще один доказ цілеспрямованої політики знищення військовополонених, до якої систематично вдається армія держави-агресора. Лише спецпідрозділи ГУР МО України зафіксували понад 150 випадків страт полонених українських оборонців росіянами.

❗ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата

Джерело: gur.gov.ua

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