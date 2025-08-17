Кримінал
Сегодня 09:21
В Австралії адвокат визнав помилку через вигадані матеріали ШІ у справі про вбивство

В Австралії адвокат визнав помилку через вигадані матеріали ШІ у справі про вбивство

Суддя нагадав, що точність адвокатських подань є фундаментальною для здійснення правосуддя.

В Австралії адвокат вибачився перед судом за використання матеріалів, згенерованих штучним інтелектом, які виявилися вигаданими. Про це пише АР.

Інцидент стався у Верховному суді штату Вікторія під час розгляду справи підлітка, обвинуваченого у вбивстві. Старший адвокат Ріші Натхвані, який має титул Королівського радника, визнав, що подав суду документи з неіснуючими цитатами та судовими рішеннями, створеними ШІ, та взяв на себе «повну відповідальність» за помилку.

Суддя Джеймс Елліот назвав ситуацію «незадовільною» та нагадав, що точність адвокатських подань є фундаментальною для здійснення правосуддя. Через помилку вирішення справи затрималося на добу, однак згодом суд визнав підсудного невинним через психічний розлад.

За словами Елліота, використання штучного інтелекту в юридичній практиці допустиме лише за умови ретельної перевірки його результатів. У подібних випадках у США та Великій Британії суди вже застосовували штрафи та попереджали про серйозні наслідки, зокрема було сказано, що надання вигаданого матеріалу як справжнього може вважатися неповагою до суду або, у «найтяжчих випадках», перекручуванням ходу правосуддя, що передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Джерело: sud.ua

