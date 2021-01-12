В центре Полтавы произошла перестрелка, выезды из города перекрыли

В Полтаве сегодня, 12 января, днем произошла перестрелка, в ходе которой был ранен мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Около 12 часов дня прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской. Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение.

При этом местное издание Полтавщина пишет, что в городе произошла перестрелка между вооруженными людьми. По состоянию на 13 часов полиция перекрыла все выезды из города.

Как сообщается, пострадавшего 36-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 15 части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Агентство Телевидения Новости