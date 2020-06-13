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В Харькове прикрыли еще два игровых салона

В Харькове прикрыли еще два игровых салона

Вчера, 12 июня харьковские правоохранители выявили факт организации и деятельности игорного заведения по улице Леся Сердюка, что находилось в нежилом помещении на территории рынка.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в результате обыска изъято 8 игровых устройств, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр и другие документы, денежные средства в сумме 1475 гривен.

В тот же день правоохранители провели обыск в помещении игрового заведения, расположенного на трамвайной остановке на улице Героев Труда. По адресу было изъято 8 единиц игровых устройств, мобильные телефоны, черновые записи ведения бухгалтерии и хозяйственной деятельности азартных игр и другие документы, денежные средства в сумме 3500 гривен.

Сейчас работники полиции устанавливают лиц, организовавших запрещеный в Украине бизнес. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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