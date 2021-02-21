В Харькове возле метро задержали агента ГРУ

Контрразведка СБУ задержала 21 февраля в Харькове агента российских спецслужб. Об операции сообщил журналист Андрей Цаплиенко, в своем Telegram-канале он опубликовал видео задержания.

По информации, которой располагает журналист, местного жителя задержали во время получения полного комплекта технической документации на новый тип комплексной танковой брони. Документы с грифом "Секретно" он планировал передать российским кураторам. Согласно данным контрразведки, харьковчанин был завербован Главным управлением Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) во время одного из визитов в Россию, куда он регулярно наведывался.

Судя по кадрам видео, мужчину задержали возле выхода из станции метро "Героев труда" на перекрестке улиц Героев труда и Академика Павлова.

В 2020 году украинская контрразведка прекратила деятельность четырех российских агентурных сетей и задержала 11 агентов спецслужб РФ. Трое из них были задержаны при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

По материалам контрразведки было зарегистрировано 288 уголовных производств по фактам преступлений против национальной и общественной безопасности.

В частности, 76 дел было открыто по статье о государственной измене, 50 – по фактам террористической и диверсионной деятельности, девять – за посягательство на территориальную целостность Украины, четыре – за шпионаж.

В течение года вступили в силу 92 приговора по делам, которые вела контрразведка СБУ. В том числе, 30 приговоров за госизмену и 20 – за терроризм.

Агентство Телевидения Новости