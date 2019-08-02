В Харькове задержали уличного грабителя

В Харькове полицейские разоблачили мужчину, который ограбил прохожего.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило заявление от 58-летнего мужчины о том, что неизвестный завладел его сумкой, в которой находился фотоаппарат, мобильный телефон и личные вещи.

Злоумышленника полицейские установили. Он попытался убежать, но его задержали.

Грабителем оказался 31-летний ранее судимый мужчина. Вещественные доказательства изъяты.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Агентство Телевидения Новости