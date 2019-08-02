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В Харькове задержали уличного грабителя
В Харькове полицейские разоблачили мужчину, который ограбил прохожего.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию поступило заявление от 58-летнего мужчины о том, что неизвестный завладел его сумкой, в которой находился фотоаппарат, мобильный телефон и личные вещи.
Злоумышленника полицейские установили. Он попытался убежать, но его задержали.
Грабителем оказался 31-летний ранее судимый мужчина. Вещественные доказательства изъяты.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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